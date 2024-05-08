Кремль отреагировал на петицию за ввод войск НАТО на Украину
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал опубликованную на сайте украинского лидера Владимира Зеленского петицию за ввод войск НАТО, назвав эту инициативу огромной опасностью, пишет ТАСС.
Официальный представитель Кремля заявил, что российские власти считают петицию, появившуюся на сайте Зеленского, опасной провокацией.
«Мы считаем это чрезвычайно вызывающей провокацией, не менее. И, конечно, внимательно наблюдаем за этим», — заявил Песков.
Представитель Кремля также подчеркнул, что «киевский режим непредсказуем», но российские власти держат ситуацию на контроле.
Вопрос ввода войск НАТО на Украину все чаще поднимается в мировом сообществе. Однако на ближайшем саммите в июле возможен официальный отказ о вмешательстве западных войск в конфликт под Киевом.