Кремль отреагировал на петицию за ввод войск НАТО на Украину

Песков напомнил об опасности в связи с украинской петицией за ввод войск НАТО

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал опубликованную на сайте украинского лидера Владимира Зеленского петицию за ввод войск НАТО, назвав эту инициативу огромной опасностью, пишет ТАСС .

Официальный представитель Кремля заявил, что российские власти считают петицию, появившуюся на сайте Зеленского, опасной провокацией.

«Мы считаем это чрезвычайно вызывающей провокацией, не менее. И, конечно, внимательно наблюдаем за этим», — заявил Песков.

Представитель Кремля также подчеркнул, что «киевский режим непредсказуем», но российские власти держат ситуацию на контроле.

Вопрос ввода войск НАТО на Украину все чаще поднимается в мировом сообществе. Однако на ближайшем саммите в июле возможен официальный отказ о вмешательстве западных войск в конфликт под Киевом.