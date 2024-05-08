В больницу Люберец поступила спецкатушка к МРТ для диагностики молочных желез

В стационар № 1 Люберецкой областной больницы поступило специальное устройство для проведения магнитно-резонансной терапии молочных желез, сообщается на официальном интернет-портале администрации округа.

Катушка позволяет повысить точность проведения исследований. Дорогостоящее медицинское оборудование поставлено в больницу по программе модернизации первичного звена здравоохранения.

«Катушка для обследования молочных желез для аппарата МРТ необходима для более детального обследования женщинам, у которых были обнаружены новообразования или уплотнения в молочной железе во время маммографии или ультразвуковой диагностики. Они помогают увидеть их объемное изображение и более детально определить размер, плотность, структуру, контуры, локализацию вплоть до мельчайших образований», — отметила заведующая отделением лучевой диагностики ЛОБ Ксения Меньчикова.

МРТ-диагностика незаменима в спорных ситуациях, так как она дает послойные снимки анатомической области, сделанные в разных плоскостях. Магнитно-резонансная томография признана точнейшим методом диагностики, теперь в стационаре № 1 Люберецкой областной больницы можно пройти и МРТ-исследование молочных желез. Показания для обследования определяет онколог.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сказал, что в современном мире медицина хороша, когда она технологична, когда есть все необходимое оборудование.

«Это заметный вызов. Мы его понимаем, поэтому на первых этажах размещаем все то, что позволяет диагностировать, делать диспансеризацию своевременную», — добавил глава региона.

Он отметил, что этот приоритет в медицине сегодня позволяет продлить жизнь, спасти человека от разных неприятностей со здоровьем.