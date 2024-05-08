Баскетболисты Подмосковья взяли бронзу на Всероссийских соревнованиях

сегодня в 14:35

Команда спортивной школы Павловского Посада завоевала бронзу Всероссийских соревнований по баскетболу среди юношей до 15 лет им. И. Едешко, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

В решающем матче за третье место турнира представители Подмосковья обыграли команду спортивной школы олимпийского резерва № 2 «Ювента» из Тольятти со счетом 71:69.

До последней минуты встречи лидировала команда спортшколы Павловского Посада. Героем развязки стал защитник подмосковной команды Егор Лясников, который в последней атаке забросил победный мяч за 0,2 секунды до финальной сирены. В итоге команда Московской области заняла третью ступень пьедестала почета.

Игрок спортшколы Павловского Посада Кирилл Вихрев вошел в символическую пятерку состязаний. Всероссийские соревнования среди юношей до 15 лет им. И. Едешко прошли в Краснодаре. Турнир проходил в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.