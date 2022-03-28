РИАМО - 28 мар. Фонд развития гражданского общества составил рейтинг социально-экономического положения регионов по итогам 2021 года. В число лидеров вошло Подмосковье, пишет в понедельник газета «Известия».

Рейтинг составлялся на основе данных Росстата, Минфина, Налоговой службы и Федерального казначейства.

«Рейтинг является интегральным и объединяет данные экономического и социально-экономического положения регионов России», — поясняют в документе авторы исследования.

Первое место списка занял Ямало-Ненецкий автономный округ. На втором оказалась Москва. В десятку также вошли ХМАО, Санкт-Петербург, Татарстан, Коми, Московская и Челябинская области, Пермский и Красноярский края, Кемеровская, Свердловская и Иркутская области. Некоторые места разделили несколько регионов сразу.

Всего в рейтинге 9 блоков. Эксперты учитывали уровень средней зарплаты, прожиточный минимум, индекс промышленного производства, изменение НДС, отношение суммы госдолга субъекта к сумме доходов бюджета.