РИАМО - 28 мар. Минпромторг РФ разработал проект постановления об отмене наказания за параллельный импорт – ввоз в страну оригинальной продукции какого-либо производителя без документированного согласия правообладателя на это. Эксперты предполагают, что это решение позволит обойти запреты западных компаний на поставку их товаров в Россию, сообщает газета «Известия».

Отмечается, что отмена наказания за параллельный импорт коснется не всех товаров, а только тех, которые необходимы для насыщения потребительского рынка. Перечень продукции будет определяться на основании предложений заинтересованных федеральных органов исполнительной власти.

При параллельном или «сером» импорте ввоз оригинальных товаров в страну осуществляется через альтернативные каналы, а не через официального дистрибьютора. Сейчас в РФ действуют нормы, запрещающие ввоз продуктов без разрешения правообладателя. За нарушение предусмотрена ответственность – выплата компенсации до 5 млн рублей правообладателю по суду и обязательное уничтожение товаров.

В ФАС России уточнили, что отмена наказания за параллельный импорт распространится на все товары с некоторыми исключениями, сейчас соответствующие предложения прорабатываются. За подобные меры выступил и глава общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Александр Калинин.

«Если сейчас излишне забюрократизировать процедуру параллельного импорта, то из здравой идеи можно получить пустые полки в магазинах», – отметил Калинин.

В ФАС подчеркнули, что параллельный импорт предусматривает ввоз оригинального товара, произведенного самим правообладателем или с его согласия, поэтому такое решение не приведет к увеличению контрафактной продукции в России. Существующие нормы и требования по безопасности, качеству и разрешительной документации на продукцию продолжат действовать.

В 2015 году в России уже поднималась тема параллельного импорта, при этом тогда речь шла о том, чтобы полностью легализовать этот процесс. Без разрешения правообладателя в страну предлагалось ввозить автозапчасти, лекарства и прочие товары. Однако решение так и не было принято.

В 2022 году на фоне антироссийских экономических санкций Запада и ЕС ряд иностранных компаний заявил о приостановке поставок своих товаров в Россию. В частности, свою деятельность в РФ приостановили Zara, H&M, IKEA, McDonald’s, Volvo, Audi и другие компании.