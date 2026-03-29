Пухов: БПЛА ВСУ несколько раз атаковали Энергодар

Украинские беспилотники несколько раз атаковали Энергодар, сообщил мэр города Максим Пухов в Telegram-канале .

«Враг бил по жилым зонам, объектам и людям. Уничтожены автомобили у МРЭО ГИБДД», — сообщил он.

По его словам, после попадания нескольких БПЛА сгорело несколько гражданских автомобилей.

По предварительной информации, в результате атаки никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что ВСУ ударили по школе в Энергодаре. В этот момент в здании находились 700 человек.

