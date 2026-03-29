Пухов: БПЛА ВСУ несколько раз атаковали Энергодар
Украинские беспилотники несколько раз атаковали Энергодар, сообщил мэр города Максим Пухов в Telegram-канале.
«Враг бил по жилым зонам, объектам и людям. Уничтожены автомобили у МРЭО ГИБДД», — сообщил он.
По его словам, после попадания нескольких БПЛА сгорело несколько гражданских автомобилей.
По предварительной информации, в результате атаки никто не пострадал.
Ранее сообщалось, что ВСУ ударили по школе в Энергодаре. В этот момент в здании находились 700 человек.
