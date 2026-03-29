В результате удара БПЛА по Белгородской области погиб мирный житель

В результате удара БПЛА по городу Грайворон в Белгородской области погиб мирный житель, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

В городе Грайворон от удара FPV-дрона загорелась машина.

«Жители пытались потушить пожар, но в этот момент произошла повторная атака вражеского дрона, в результате которой погиб мужчина», — сообщил губернатор.

Ранее в Белгородская область вновь подверглась обстрелам со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). В результате атак пострадали четыре человека — двое мирных жителей и двое бойцов «Орлана».

