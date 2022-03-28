РИАМО (БАЛАШИХА) - 28 мар. С 28 марта по 3 апреля Балашихинская ГИБДД на территории обслуживания проводит операцию «Встречная полоса», сообщает отдел пропаганды БДД ОГИБДД МУ МВД России «Балашихинское».

Цель проводимой оперативно-профилактической операции - сокращение и профилактика ДТП, случающихся из-за выезда на встречную полосу. Зачастую данное нарушение приводит к печальным последствиям вплоть до смертельного исхода. В рамках операции госавтоинспекторы проведут беседы с водителями, расскажут об опасностях и последствиях при выезде на встречку.

Сотрудники ведомства назвали наиболее распространенную причину выезда автомобилистов на встречную полосу - это желание обогнать впереди движущееся транспортное средство. Это действие происходит осознанно и умышленно. Иногда причиной выезда становится потеря контроля над автомобилем вследствие несоответствия выбора скорости конкретным дорожным условиям, превышения установленной скорости. В любом случае тяжесть последствий лобового столкновения очень велика.

Госавтоинспекторы напоминают, что выезд в нарушение ПДД на встречную полосу, либо на трамвайные пути встречного направления, за исключением определенных случаев, влечет наложение административного штрафа в размере 5 тыс. рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок от 4 до 6 месяцев.

Сотрудники ГИБДД просят водителей, совершающих обгон или выезд на полосу встречного движения, не забывать об опасности данного маневра и возможных последствиях в случае ДТП. Ведь малейшая ошибка может стоить жизни водителю, пассажирам транспортного средства и иным участникам дорожного движения, находящимся поблизости.