РИАМО - 28 мар. В районе Люблино на юго-востоке Москвы планируют построить общественный комплекс с кинотеатром, сообщает пресс-служба Москомстройинвеста.
Градостроительно-земельная комиссия города (ГЗК) приняла решение о выставлении на торги земельного участка на ул. Ставропольской, вл. 37-41 для строительства комплекса.
Как рассказала председатель Москомстройинвеста, ответственный секретарь ГЗК Анастасия Пятова, на торги будет выставлен земельный участок площадью 0,9 га.
В будущем комплексе смогут открыться магазины, объекты общепита, культурного и спортивного назначения.
В настоящий момент на участке расположена плоскостная парковка.
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