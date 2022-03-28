РИАМО - 28 мар. В районе Люблино на юго-востоке Москвы планируют построить общественный комплекс с кинотеатром, сообщает пресс-служба Москомстройинвеста.

Градостроительно-земельная комиссия города (ГЗК) приняла решение о выставлении на торги земельного участка на ул. Ставропольской, вл. 37-41 для строительства комплекса.

Как рассказала председатель Москомстройинвеста, ответственный секретарь ГЗК Анастасия Пятова, на торги будет выставлен земельный участок площадью 0,9 га.

«Суммарная поэтажная площадь общественного комплекса, который там можно построить, составляет более 18 550 кв. м», – пояснила Пятова.

В будущем комплексе смогут открыться магазины, объекты общепита, культурного и спортивного назначения.

В настоящий момент на участке расположена плоскостная парковка.