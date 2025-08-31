Возможное проведение США кампаний влияния в Гренландии с целью рассорить ее с Данией «неприемлемы и неуважительны». Такое мнение высказал глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро, сообщает РИА Новости .

По словам Барро, попытки США проводить кампании по оказанию влияния в Гренландии для создания разногласий между островом и Данией являются недопустимыми и демонстрируют неуважение.

Французский дипломат также сообщил о планах открытия генерального консульства Франции в Гренландии в первые месяцы 2026 года.

Ранее политолог, генеральный директор ООО «Институт коммуникационного менеджмента» Вадим Сипров в разговоре с РИАМО отметил, что для Европы важнее удержать США в украинском конфликте, чем защищать Гренландию. Он пояснил, что европейцы нуждаются в финансовой поддержке США, в поставках вооружений, в разведывательной информации. Выход Америки из конфликта станет колоссальным политическим фиаско для евроатлантических элит.