Британия поможет Норвегии следить за российскими субмаринами

Норвегия заключила историческое партнерство с Великобританией для закупки новых фрегатов. Эта сделка, оцениваемая примерно в 13,5 млрд долларов, стала крупнейшей военной инвестицией в истории страны, пишет РБК со ссылкой на Reuters.

Основной задачей приобретаемых кораблей будет контроль за подводными лодками России в Северной Атлантике. Норвежские силы уже отвечают за наблюдение за территорией НАТО площадью около 2 миллионов квадратных километров, где активно действуют атомные субмарины российского Северного флота.

Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере подчеркнул, что фрегаты критически важны для обороноспособности страны и защиты ее суверенитета.

«Фрегаты являются неотъемлемой частью нашей обороны, поскольку они играют ключевую роль в защите нашего суверенитета», — заявил на пресс-конференции премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере.

Теперь Британия и Норвегия объединят усилия в создании мощного противолодочного флота в Северной Европе, об этом сообщил премьер Великобритании Кир Стармер. Согласно его заявлению, партнерство позволит сформировать совместную флотилию из тринадцати фрегатов, где восемь кораблей будут британскими, а минимум пять — норвежскими.