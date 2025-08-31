Атаки беспилотников ВСУ продолжаются: под Белгородом пострадал мужчина

В Белгородской области зафиксирована очередная серия атак украинских беспилотников. В результате одного из обстрелов пострадал мирный житель, об этом в своем Telegram-канале рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков.

Происшествие случилось в Краснояружском районе, где беспилотник атаковал сельскохозяйственную технику в поле около поселка Дубино. Водитель получил баротравму и был доставлен в местную больницу случайным транспортом. Медики оказали необходимую помощь, после чего пострадавший был отпущен на амбулаторное лечение. Техника в результате атаки была повреждена.

Кроме того, беспилотники нанесли удары по нескольким населенным пунктам Валуйского округа. В селе Тулянка атаке подверглась припаркованная ГАЗель, у которой были повреждены стекла и кабина. Там же пострадал частный дом — выбиты окна, поврежден фасад и ограждение. Другой беспилотник уничтожил легковой автомобиль.

В хуторах Михайловка и Леоновка также зафиксированы повреждения частных домовладений после детонации беспилотников и атаки FPV-дрона. В результате атаки беспилотника пострадали объекты в Грайворонском округе. В селе Козинка дрон повредил частный дом: была пробита крыша, разбиты окна, а также нанесены повреждения фасаду, забору и хозяйственным постройкам. Кроме того, в городе Грайворон взрыв FPV-дрона вывел из строя оборудование на коммерческом объекте.

Также обстрелу со стороны киевского режима подверглись поселки Борисовка Борисовского района, Пролетарский Ракитянского района, Октябрьский в Белгородском районе, а также участок дороги Стригуны — Новоалександровка. На данных территориях нанесен материальный ущерб.

Ранее Гладков сообщил, что в Белгородской области была объявлена воздушная тревога, которую отменили 31 августа около 19:20 по московскому времени.