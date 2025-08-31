Отец тайно провел 11-летнего сына в аквапарк в Хабаровске в день его рождения

Сотрудник аквапарка решил устроить 11-летнему сыну незабываемый день рождения в Хабаровске. Мужчина тайно провел ребенка на работу уже после закрытия объекта и вместе с ним купался и катался с горок. Момент веселья отца и сына попал на камеры, сообщает Baza .

На опубликованных кадрах видно, как мужчина вместе с сыном поднимается по лестницам в аквапарке. Затем отец и сын попали в объективы уже в плавках перед прыжком в бассейн. Мальчик вместе со своим родителем весело проводил время, катался с горок и бегал по детским бассейнам. Школьник был в восторге и совсем не хотел возвращаться домой.

Руководство аквапарка узнало о несанкционированном празднике утром, когда просмотрело записи с камер наблюдения.

По данным местных СМИ, сотрудника аквапарка решили не наказывать. Благодаря его действию руководство узнало о «слепых зонах» в работе коллектива и теперь намеревается их устранить.