РИАМО - 28 мар. В течение недели власти Москвы примут новый пакет мер по поддержке транспортной и других отраслей, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Работаем максимально энергично. Очередной пакет будет принят на этой неделе. Он касается поддержки транспортной отрасли и ряда других важных для города сфер», – написал Собянин в своем личном блоге.

Ранее правительство Москвы утвердило план мероприятий по стабилизации экономической ситуации в городе. Так, 7 млрд рублей выделили из городского бюджета на оказание адресной социальной помощи гражданам, которые потеряли работу, столкнулись со снижением доходов или оказались в другой трудной жизненной ситуации. Поддержка предоставляется в денежной форме или в виде электронных сертификатов.



Для поддержки малого и среднего бизнеса в городе была разработана программа льготного кредитования. По ней предприниматели смогут взять кредиты по льготной ставке 15% для пополнения оборотных средств. На инвестиционные проекты в сфере науки, промышленности и инновационных технологий ставки по кредитам составят 7% для малого бизнеса и 5,5% для средних компаний.