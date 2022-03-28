РИАМО - 28 мар. В течение недели власти Москвы примут новый пакет мер по поддержке транспортной и других отраслей, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
Ранее правительство Москвы утвердило план мероприятий по стабилизации экономической ситуации в городе. Так, 7 млрд рублей выделили из городского бюджета на оказание адресной социальной помощи гражданам, которые потеряли работу, столкнулись со снижением доходов или оказались в другой трудной жизненной ситуации. Поддержка предоставляется в денежной форме или в виде электронных сертификатов.
Для поддержки малого и среднего бизнеса в городе была разработана программа льготного кредитования. По ней предприниматели смогут взять кредиты по льготной ставке 15% для пополнения оборотных средств. На инвестиционные проекты в сфере науки, промышленности и инновационных технологий ставки по кредитам составят 7% для малого бизнеса и 5,5% для средних компаний.
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