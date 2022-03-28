РИАМО - 28 мар. Все деревья, поваленные сильным ветром в Москве за два дня, распилили и вывезли из города, также демонтированы поврежденные ветром конструкции. Об этом сообщает пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства.

Городские службы продолжают работать в режиме повышенной готовности из-за непогоды. В понедельник в Москве ожидается снег и мокрый снег, температура воздуха будет колебаться от минус 1 до плюс 1 градуса, что может способствовать образованию гололедицы.

Состояние улично-дорожной сети находится на постоянном контроле. При необходимости будет проведена противогололедная обработка особо опасных участков.

Также в понедельник в столице прогнозируется ветер с порывами до 18 м/с. Пешеходам и автомобилистам необходимо держаться подальше от деревьев.