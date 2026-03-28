Московские «яжмамы» тратят миллионы рублей на выпускные для учеников 4 класса

У «яжмам» российской столицы появился новый тренд — они организовывают выпускные за миллионы рублей на яхтах для своих детей, выпускающихся из четвертого класса. Празднования, назначенные на конец весны, раскуплены, не осталось мест и на мероприятиях за 1,5 млн, сообщает Mash .

В середине месяца родительские комитеты начали собирать деньги. В Московской области просят вложить в выпускной от 15 до 30 тыс. рублей. В российской столице с родителей собирают от 45 тыс.

На эту сумму для четвероклассников организовывают празднования с площадками для фото, аниматорами. Также снимают игровые центры и скалодромы.

В некоторых школах преподавателей пышно поздравляют. Им дарят сертификаты в SPA-комплексы, «ювелирку» и иные презенты.

Некоторые родители в Москве устраивают для детей премиум-празднование. Они снимают яхты, рестораны, зовут звезд. На это часто уходит до сотен тысяч рублей.

Если организовывают празднование для родителей, то с человека берут примерно пять тыс. В других субъектах РФ на выпускные собирают меньше средств. Так, в Туле родителей просят «скинуться» по 10 тыс. рублей. Но есть и те, кто отказывается от мероприятия из-за его дороговизны.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.