Украинские беспилотники «кружат» в воздушном пространстве ДНР

Украинские разведывательные и ударные БПЛА обнаружили в воздушном пространстве Донецкой Народной Республики. Об этом сообщает пресс-служба Штаба обороны ДНР.

Разведывательные беспилотники противника заметили на севере Донецка, Ждановки.

Еще ударные БПЛА ВСУ увидели в небе над Зугрэсом.

В Донецкой Народной Республике работают силы ПВО. Местным жителям порекомендовали соблюдать меры осторожности.

