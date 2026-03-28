Украинские беспилотники «кружат» в воздушном пространстве ДНР
Украинские разведывательные и ударные БПЛА обнаружили в воздушном пространстве Донецкой Народной Республики. Об этом сообщает пресс-служба Штаба обороны ДНР.
Разведывательные беспилотники противника заметили на севере Донецка, Ждановки.
Еще ударные БПЛА ВСУ увидели в небе над Зугрэсом.
В Донецкой Народной Республике работают силы ПВО. Местным жителям порекомендовали соблюдать меры осторожности.
