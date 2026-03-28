Звезда «Назад в будущее» Джеймс Толкан умер в 94 года

Американский актер Джеймс Толкан, прославившийся участием в фильмах «Назад в будущее» и «Лучший стрелок», ушел из жизни в возрасте 94 лет, сообщает РБК со ссылкой на Variety.

Толкан умер 26 марта, но известно об этом стало только сейчас. Печальную новость сообщил представитель семьи, сценарист Боб Гейл.

Профессиональная деятельность Толкана продолжалась более 50 лет: впервые зритель увидел его в сериале «Обнаженный город» в 1960 году. Последней работой в карьере актера стала картина «Костяной томагавк», вышедшая на экраны в 2015 году.

Наибольшую популярность Толкан получил благодаря исполнению роли директора школы мистера Стрикленда в первоначальной трилогии «Назад в будущее»: в первой и второй части он был суровым администратором, а в третьей — его предком в роли дедушки.

В культовой ленте Тони Скотта «Лучший стрелок» (1986) Толкан сыграл командира Тома Джардиана, известного как Стингер. В этом проекте его коллегами были Том Круз, Вэл Килмер и Мег Райан. В список работ артиста также входят фильмы «Военные игры», «Ужас Амитивилля», «Они могут быть гигантами», «Вооружен и опасен», а также телесериалы «Чудесные годы», «Рычаг», «Претендент» и «Тайны Ниро Вульфа».

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.