РИАМО - 28 мар. По итогам заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников по астрономии дипломы победителей получили 13 учеников столичных школ, призерами стали еще 27 учащихся из Москвы, сообщается на официальном сайте мэра города.

Абсолютными победителями стали москвичи Дмитрий Тимофеев из школы №1798 «Феникс», Кирилл Рощин из школы Центра педагогического мастерства и Илья Просяной из школы «Летово». Они набрали больше всего балов в параллели 9, 10 и 11-х классов. В неофициальном командном зачете сборная столицы заняла первое место.

По словам Тимофеева, таких высоких результатов удалось добиться благодаря серьезной подготовке и опыту участия в олимпиадах прошлых лет.

Заключительный этап Всероссийской олимпиады школьников по астрономии, состоящий из теоретического и практического туров, проходил с 20 по 25 марта. Задания были рассчитаны на учащихся 9-11-х классов.

Развивать и поддерживать интерес к астрономии школьникам столицы помогают курсы, доступные в библиотеке «Московской электронной школы». Материалы содержат элементы анимации и демонстрируют связь астрономии с другими школьными предметами.​