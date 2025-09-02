В соцсетях появились фото северного сияния над Россией

сегодня в 23:15

Над территорией России началось одно из самых зрелищных природных явлений — интенсивные полярные сияния.

Специалисты Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН сообщают, что первый мощный пик активности ожидается около 21:00 по московскому времени.

Ученые отмечают, что явление связано с продолжающейся геомагнитной бурей, вызванной выбросом солнечной плазмы, который достиг Земли еще в понедельник.

Это означает, что жители северных регионов, а возможно, и средней полосы России, получат уникальную возможность наблюдать захватывающие разноцветные сполохи в ночном небе, при условии ясной погоды