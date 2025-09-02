Трамп сделал заявление о возможном изменении позиции по Украине

сегодня в 22:59

Американский президент Дональд Трамп заявил о готовности Соединенных Штатов занять «иную позицию» к России в случае отсутствия подвижек в урегулировании украинского конфликта, сообщает ТАСС .

При этом Трамп оставил за кадром конкретные детали возможных изменений стратегии.

Это заявление прозвучало в контексте ряда резонансных выступлений американского лидера. Он заявил, что узнал новые подробности о конфликте на Украине.

Трамп также объявил о переводе Космического командования из Колорадо в Алабаму — шаг, объясненный необходимостью адаптации к новой стратегической реальности и усиления конкурентоспособности в космической гонке с Россией и Китаем.