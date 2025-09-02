Трамп опроверг слухи об уходе из жизни и сделал заявление по Украине
Президент США Дональд Трамп лично выступил перед журналистами в Белом доме и развеял набирающие обороты слухи о своей смерти, сообщает РИА Новости.
Президент США сделал ряд резонансных заявлений, главным из которых стало решение о переводе Космического командования США из Колорадо в Алабаму. Это решение, по его словам, связано с необходимостью повышения эффективности работы командования в условиях новой стратегической реальности.
При этом Трамп констатировал, что Соединенные Штаты проигрывают космическую гонку таким странам, как Россия и Китай, что требует немедленных и решительных действий.
В ходе своего выступления американский лидер также затронул тему международных отношений, подтвердив намерение Канады стать частью оборонной инициативы «Золотой купол», пообещав «что-нибудь придумать» для реализации этого проекта.
Трамп также заявил, что чувствует «глубокое разочарование» по ситуации с деэскалацией конфликта на Украине, заявив, что узнал «интересные вещи» о положении Киева.