Трамп опроверг слухи об уходе из жизни и сделал заявление по Украине

Трамп впервые появился на публике на фоне слухов о его смерти

Президент США Дональд Трамп лично выступил перед журналистами в Белом доме и развеял набирающие обороты слухи о своей смерти, сообщает РИА Новости .

Президент США сделал ряд резонансных заявлений, главным из которых стало решение о переводе Космического командования США из Колорадо в Алабаму. Это решение, по его словам, связано с необходимостью повышения эффективности работы командования в условиях новой стратегической реальности.

При этом Трамп констатировал, что Соединенные Штаты проигрывают космическую гонку таким странам, как Россия и Китай, что требует немедленных и решительных действий.

В ходе своего выступления американский лидер также затронул тему международных отношений, подтвердив намерение Канады стать частью оборонной инициативы «Золотой купол», пообещав «что-нибудь придумать» для реализации этого проекта.

Трамп также заявил, что чувствует «глубокое разочарование» по ситуации с деэскалацией конфликта на Украине, заявив, что узнал «интересные вещи» о положении Киева.