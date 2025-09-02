Глава McDonald’s увидел спад глобального доверия к США

Генеральный директор McDonald’s Крис Кемпчински в интервью CNBC констатировал: мировые потребители стали значительно менее позитивно воспринимать Соединенные Штаты, и это напрямую отражается на отношении к американским брендам, пишут «Ведомости» .

«Аура вокруг Америки немного померкла», — заявил глава корпорации.

При этом Кемпчински подчеркнул парадокс: несмотря на охлаждение к стране происхождения бренда, сами рестораны McDonald’s сохраняют стабильное доверие потребителей благодаря многолетней адаптации к местным рынкам и глубокой интеграции в культуры разных стран.

Согласно публикации Wall Street Journal, почти 70% американцев перестали верить в «американскую мечту» — это худший показатель за последние полтора десятилетия. Исследование выявило глубокий пессимизм в обществе: лишь 25% респондентов считают, что у них есть реальные шансы улучшить свой уровень жизни, что является минимальным значением с 1987 года. Три четверти опрошенных выразили сомнение в том, что жизнь следующего поколения будет лучше нынешнего.