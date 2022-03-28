РИАМО - 28 мар. В Москве в рамках программы реновации планируется построить более 570 тыс. кв. м жилья на месте старых демонтированных домов, сообщается на официальном сайте мэра города.

«С момента старта программы реновации на территории города демонтировано 85 старых зданий. Они располагаются в 10 административных округах столицы. Территории после сноса домов вновь используют для жилищного строительства. Так, на их месте запланировано строительство новых жилых корпусов площадью более 570 тыс. кв. м», — сказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Руководитель столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин добавил, что с начала 2022 года по программе было демонтировано 5 зданий, еще 85 подготавливают к сносу.

Наибольшее количество расселенных и демонтированных домов находится в Западном округе – 19, в Юго-Западном и ТиНАО — 18 и 15 зданий соответственно.

Программа реновации старого столичного жилфонда была утверждена мэром Сергеем Собяниным в августе 2017 года. Она касается около 1 млн москвичей и предусматривает расселение 5175 домов.