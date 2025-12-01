Кикбоксеры из Подмосковья победили спортсменов ЛНР и ДНР в Истре 29 ноября

В Истре 29 ноября прошла первая матчевая встреча между сборной Московской области и командами ЛНР и ДНР в рамках чемпионата и первенства региона по кикбоксингу, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

В спортивном комплексе «Арена-Истра» состоялась первая в истории матчевая встреча между сборной Московской области и командами Луганской и Донецкой Народных Республик. Турнир прошел в рамках чемпионата и первенства Московской области по кикбоксингу.

В соревнованиях участвовали 12 сильнейших спортсменов — юноши, девушки и юниоры до 18 лет. Поединки проходили в дисциплинах «фулл-контакт» и «лоу-кик». Инициатива проведения встречи возникла после визита представителей Федерации кикбоксинга России на Донбасс.

По итогам турнира команда Московской области одержала победу со счетом 4:2. Победителями стали Светлана Яхонтова и Ульяна Антонова (ДНР), Артем Литвиненко и Владимир Елисеев (Истра), Тархан Халафов и Александр Поляков (Дедовск).

Ульяна Антонова из ДНР отметила, что впервые участвовала в соревнованиях такого уровня и очень рада победе. Помощник вице-спикера Российской Федерации Роман Трошин сообщил, что ответная встреча пройдет после новогодних праздников в Донецке.

Турнир был посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и участникам специальной военной операции и стал частью федеральной программы «Спорт России».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил «Волонтеров Подмосковья» с первым юбилеем. Он сослался на слова президента России о том, что волонтеры — это опора страны, люди, вдохновляющие своим примером. 5 лет назад движение «Волонтеры Подмосковья» объединило общественные, добровольческие и молодежные организации. Только самых активных в их рядах — 56 тысяч человек. Волонтеры рядом в самые сложные моменты, заботятся о тех, кто нуждается в особой поддержке и внимании.

«На счету волонтерского движения Подмосковья почти 9 тысяч добрых дел. Это очень важная и своевременная помощь. Когда в 2022 году наши школьники предложили помочь жителям Донбасса, инициатива постепенно переросла в масштабный гуманитарный проект «Доброе дело». Сегодня он реализуется во многом благодаря команде волонтеров. За это время собрано и отправлено почти 8,5 тысяч тонн помощи. Ребята организуют сбор и сами отвозят грузы в новые регионы и на передовую. Мы со своей стороны стараемся поддерживать все добрые инициативы и проекты, отмечать самых активных и вовлеченных в жизнь нашего Подмосковья», — рассказал Воробьев.