РИАМО - 28 мар. Голосовой помощник общегородского контакт-центра Москвы с 2014 года обработал почти 75 млн звонков жителей столицы, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Робот общегородского контакт-центра — это не обычный автоответчик, а удобный способ получения информации и незаменимый инструмент автоматизации рутинных задач. Сегодня он обрабатывает более половины от общего числа звонков на городские горячие линии. При этом горожанам не приходится тратить время на ожидание ответа оператора», — отметил руководитель общегородского контакт-центра Андрей Савицкий.

Он добавил, что за годы его существования голосовой помощник дорабатывался, его навыки совершенствовались, а база знаний пополнялась новыми тематиками. Виртуальный ассистент консультирует горожан по популярным запросам в сфере госуслуг, ЖКХ, транспорта и другим темам. Это помогает решать повседневные задачи москвичей максимально быстро и удобно.

Впервые голосового помощника внедрили в передачу показаний счетчика, что позволило ускорить обработку звонков жителей и распределить ресурсы операторов. Сейчас горячая линия полностью обслуживается роботом. В 2021 году им принято 97% заявок, в среднем голосовой помощник принимает почти 400 тыс. обращений ежемесячно.

Виртуальный оператор задействован в работе 10 горячих линий и помогает составлять заявки на вызов мастера, записываться к врачу, на медицинские процедуры, лабораторные и инструментальные исследования, подсказывает статус готовности документов.