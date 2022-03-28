РИАМО - 28 мар. В столице арендаторы и собственники земли могут получить отсрочку по платежам на общую сумму 7 млрд рублей, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«По инициативе Сергея Собянина правительство Москвы приняло большой пакет мер поддержки бизнеса в новых экономических условиях. В частности, арендаторы городской земли, предоставленной для строительства без проведения торгов, могут отсрочить платежи по рассрочке за второй квартал 2022 года на 6 месяцев», - сказал Ефимов.

Он уточнил, что аналогично и собственники земельных участков, меняющие вид разрешенного использования, имеют право обратиться за отсрочкой платежа по рассрочке за второй квартал. Это позволит бизнесу снизить затраты на реализацию проектов, что в совокупности с другими мерами поддержки позитивно отразится на развитии города, создании рабочих мест и возведении доступного жилья.

«В общей сложности арендаторы могут рассчитывать на перенос арендных платежей на сумму 5,6 млрд рублей, а собственники земли, изменившие вид ее разрешенного использования, потенциально могут воспользоваться отсрочкой платежа на сумму 1,4 млрд рублей», – добавил заммэра.

Внесение платы за изменение вида разрешенного использования земельного участка предусмотрено Федеральным законом от 5 апреля 2013 года №43-ФЗ «Об особенностях регулирования отдельных правоотношений в связи с присоединением к субъекту Российской Федерации – городу федерального значения Москве территорий и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Эти средства компенсируют затраты города на обеспечение застраиваемых районов объектами социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры, а также вносят ощутимый вклад в городской бюджет, что позволяет столице выполнять свои социальные обязательства перед москвичами. Размер платы определяется индивидуально для каждого земельного участка и зависит от его кадастровой стоимости, местоположения, объемов планируемого строительства.

«Для получения отсрочки арендных платежей и платежей за смену вида разрешенного использования земельных участков инвесторам необходимо направить обращение в департамент городского имущества в свободной форме с указанием адреса земельного участка, номера договора аренды или финансово-лицевого счета. Это можно сделать онлайн через сервис «Электронная приемная» на портале mos.ru (https://www.mos.ru/) или по почте», – отметил министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

Он напомнил, что адрес департамента: Москва, 1-й Красногвардейский проезд, дом 21, стр. 1. Погасить отсроченный платеж будет необходимо до октября 2022 года.

Больше информации об экономической политике и имущественно-земельных отношениях Москвы можно узнать на сайте economy.mos.ru.