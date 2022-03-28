РИАМО - 28 мар. В столице увеличивается добровольческое движение. К команде ресурсного центра «Мосволонтер» присоединились свыше 140 тыс. горожан, сообщает пресс-служба комитета общественных связей и молодежной политики Москвы.

Для активных москвичей, которые хотят помогать мегаполису, доступно более 10 направлений добровольчества: культура, спорт, экология, медиаволонтерство, патриотические акции и т.д.

«Только с начала этого года к команде «Мосволонтера» присоединились 10 тыс. человек. А всего в базе ресурсного центра уже зарегистрированы свыше 140 тыс. добровольцев. Это люди, которые в любую минуту готовы прийти на помощь», — уточнила заммэра столицы – глава аппарата мэра и правительства города Наталья Сергунина.

По ее словам, добровольцы Москвы заботятся о пожилых горожанах — доставляют им на дом продукты и лекарства, а еще поддерживают приюты для животных, активно участвуют в жизни мегаполиса.

Волонтеры патриотического направления помогают на мероприятиях, посвященных важным историческим датам и событиям. Добровольцы культуры проводят экскурсии, принимают участие в реставрации памятников, работают на концертах и творческих вечерах, помогают в библиотеках и музеях.

Спортивные волонтеры встречают зрителей на площадке соревнований, сопровождают делегации атлетов и болельщиков, выступают в роли спортатташе.