сегодня в 19:46

Центробанк понизил курс доллара на 2 декабря до 77,7 рубля

Банк России на официальном сайте опубликовал актуальный на 2 декабря курс доллара к российской валюте, понизив его до 77,7027 рубля.

Согласно официальным данным, за ночь доллар потеряет 0,5257 рубля и будет стоить 77,7027 рубля вместо 78,2284 рубля.

Также немного ослабнет европейская валюта. 2 декабря 2025 года, по данным ЦБ, евро по отношению к рублю потеряет 0,4752 рубля и будет стоить 90,3428 рубля.

Китайский юань также незначительно ослабнет и будет стоить вместо 11,0211 рубля 10,9581 рубля.

Ранее сообщалось, что наплыв туристов из Китая положительно повлияет на рубль — национальная валюта России будет укрепляться на этом фоне.

