Наплыв китайских туристов в Россию поднимет курс рубля
Фото - © РИА Новости
В соответствии с постановлением, гражданам Китая разрешено посещать Россию без визы до 14 сентября 2026 года включительно. Увеличение числа китайских туристов потенциально может повлиять на усиление рубля, сообщает profinance.ru.
Увеличение числа граждан Китая, посещающих Россию, может положительно сказаться на показателях внешней торговли в разделе «туристический экспорт». Суть в том, что прибывающие китайские туристы будут ввозить юани и обменивать их на российскую валюту.
Вместе с тем, положительное сальдо торгового баланса или текущего счета обычно не является ключевым элементом, определяющим валютный курс. В стабильной экономической ситуации котировки валют формируются под влиянием движения капитала.
Тем не менее, значительная часть внешнеторгового оборота перешла на расчеты в рублях, юанях, дирхамах и криптовалюте, минуя конвертацию. В текущих условиях сложно однозначно определить факторы, определяющие курс рубля, который ведет себя непредсказуемо. Вопреки прогнозам о падении до 100 рублей за доллар, он неожиданно укрепился.
Очевидно, что укрепление рубля выгодно Центральному банку, так как снижает инфляцию. В будущем правительство может использовать ослабление рубля для поддержки экспорта и увеличения доходов бюджета.
Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин подписал указ, благодаря которому граждане Китая смогут находиться в РФ без визы до 30 дней.
