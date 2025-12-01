Наплыв китайских туристов в Россию поднимет курс рубля

В соответствии с постановлением, гражданам Китая разрешено посещать Россию без визы до 14 сентября 2026 года включительно. Увеличение числа китайских туристов потенциально может повлиять на усиление рубля, сообщает profinance.ru .

Увеличение числа граждан Китая, посещающих Россию, может положительно сказаться на показателях внешней торговли в разделе «туристический экспорт». Суть в том, что прибывающие китайские туристы будут ввозить юани и обменивать их на российскую валюту.

Вместе с тем, положительное сальдо торгового баланса или текущего счета обычно не является ключевым элементом, определяющим валютный курс. В стабильной экономической ситуации котировки валют формируются под влиянием движения капитала.

Тем не менее, значительная часть внешнеторгового оборота перешла на расчеты в рублях, юанях, дирхамах и криптовалюте, минуя конвертацию. В текущих условиях сложно однозначно определить факторы, определяющие курс рубля, который ведет себя непредсказуемо. Вопреки прогнозам о падении до 100 рублей за доллар, он неожиданно укрепился.

Очевидно, что укрепление рубля выгодно Центральному банку, так как снижает инфляцию. В будущем правительство может использовать ослабление рубля для поддержки экспорта и увеличения доходов бюджета.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин подписал указ, благодаря которому граждане Китая смогут находиться в РФ без визы до 30 дней.

