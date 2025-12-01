«Интересный опыт»: Лерчек рассказала об отношениях под домашним арестом

Блогер Валерия Чекалина, более известная как Лерчек, вышла из зала суда, где рассматривали дело об обвинении ее в выводе миллионов рублей в ОАЭ, и рассказала, как проводит время под домашним арестом. По ее словам, занятия всегда находятся, а строить отношения без посторонних глаз и только для себя оказалось интересно, сообщает РЕН ТВ .

Лерчек после развода с блогером Артемом Чекалиным начала строить отношения с тренером по танцам Луисом Сквиччиарини, который сопровождает ее на все последние заседания. В настоящее время пара находится в ожидании общего ребенка, который станет четвертым по счету для самой Лерчек.

«Нахожу чем заняться, на самом деле. И порой даже кажется, что мне не хватает времени. И это позволило мне больше ценить дом, время с семьей, чтобы подумать, остановиться, а не бежать в какой-то бесконечной гонке. Уметь насладиться. <…> Строить отношения без лишних посторонних глаз — это тоже интересный опыт, никогда все делается на запрещенную социальную сеть, на картинку, а просто для себя и для души», — сказала Лерчек.

На заседании блогерша заявила, что своей вины в предъявленных ей обвинениях не признает. Она заявила, что не выводила никаких денег. При этом ее экс-муж Артем Чекалин признался, что совершал махинации с налоговыми вычетами.

Ранее Лерчек пожаловалась, что не может носить зимние сапоги из-за домашнего ареста. Обувь ей мешает надеть специальный электронный браслет на ноге.

