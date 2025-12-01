Ходит «босичком» из-за домашнего ареста: беременная Лерчек не может надеть сапоги

Лерчек заявила, что не может ходить в сапогах зимой из-за электронного браслета

Блогер Валерия Чекалина, известная как Лерчек, пожаловалась, что не может носить зимние сапоги из-за домашнего ареста. Обувь ей мешает надеть специальный электронный браслет на ноге, сообщает SHOT .

«К сожалению, ни одни сапожки на браслет не лезут, поэтому приходится вот так вот быстро-быстро „босичком“», —заявила Чекалина журналистам, продемонстрировав свою обувь, — босоножки на каблуке.

Она прибыла в Гагаринский суд, где будет рассматриваться дело о незаконном выводе из страны 250 млн рублей. В преступлении подозревают блогера и ее бывшего супруга Артема Чекалина.

На заседание беременная Лерчек прибыла в сопровождении отца ее будущего ребенка — тренера по танцам Луиса Сквиччиарини. Ее бывший супруг приехал в одиночестве и не стал отвечать на вопросы журналистов о своей личной жизни. Чекалин заявил, что не хочет превращать суд в пиар и цирк.

Ранее Чекалина опубликовала снимки с фотосессии, показав округлившийся живот и отца будущего ребенка. Влюбленные провели фотосессию в домашних условиях. Блогер находится на шестом месяце беременности.

