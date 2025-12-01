Секрет устойчивости: как правильно выбрать обувь зимой

С наступлением зимы актуальной становится проблема скользкой обуви, способной привести к падениям и травмам, даже если ботинки кажутся теплыми и комфортными: предотвратить неприятные последствия поможет осознанный подход к выбору зимней обуви, сообщает КомсаNews.

Ключ к устойчивости кроется в сочетании материала с хорошими сцепными качествами и продуманного дизайна подошвы. Адгезия обеспечивает прилипание обуви к скользкой поверхности на микроуровне, этот процесс можно назвать микроскопическим соединением.

В свою очередь, протектор выполняет функцию механического зацепления, действуя на более масштабном уровне. Его рельефная структура способствует отводу воды, грязи и снега, а также обеспечивает сцепление с неровностями благодаря выступам и углублениям.

Как подчеркивают эксперты, даже самые инновационные материалы не гарантируют надежного сцепления на обледенелой дороге, если отсутствует рельефный протектор.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.