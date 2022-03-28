РИАМО - 28 мар. В Москве с понедельника начнут проводить тестирование новых электробусов-гармошек на разных маршрутах по всей территории мегаполиса, сообщает пресс-служба Дептранса столицы.

Тестирование будет проходить по 3 апреля.

С начала текущего года электробусы-гармошки перевезли порядка 30 тыс. человек. Эти транспортные средства проехали свыше 6,5 тыс. км.

Тестирование начнется в понедельник с маршрута №157. Также проехаться на данном виде пассажирского транспорта можно будет на маршрутах №840 (29 марта), №297 (30 марта), №М17 (31 марта), №М2 (1 апреля), №М16 (2 апреля) и №М7 (3 апреля).

«Электробус-гармошка — полностью отечественного производства, мы тщательно следим за всеми показателями его работы и передаем замечания поставщику», — сказал заммэра города, глава Дептранса Москвы Максим Ликсутов.

Он добавил, что в тестировании электробуса-гармошки смогут принять участие жители свыше 20 районов мегаполиса.​