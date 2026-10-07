Зендея в прозрачном болеро и Эмма Стоун без бра: образы звезд на шоу в Париже

Последнее крупное шоу провели в рамках Недели моды в Париже, на него собрались звезды в интересных и необычных нарядах, сообщает Voice .

Неделя моды завершилась показом Louis Vuitton. 55-летний модельер и креативный директор бренда Николя Жескьер сделал подиум во внутреннем дворе Лувра. На Неделе моды дебютировала 30-летняя певица и актриса Зендея, она стала амбассадором модного дома.

Зендея вышла на импровизированную ковровую дорожку со стилистом Лоу Роучем. Артистка выбрала для шоу белый укороченный топ, прозрачное болеро с пышными воланами, а также синие прямые джинсы с заниженной талией. На ногах были белые лодочки на шпильке. У нее отметили макияж со стрелками на глазах, сверкающий в лучах заходящего солнца бронзатор и помаду в кофейном оттенке.

На показе появилась 37-летняя актриса Эмма Стоун. 3Свою фигуру она подчеркнула костюмом из кобальтово-синего блейзера с глубоким вырезом без бюстгальтера и асимметричной мини-юбки. Ее образ дополнили длинная серебристая цепочка с кулонами, обручальное кольцо, черные лодочки на шпильке и сумочка.

38-летняя актриса Ана де Армас остановила выбор на эффектном черном кожаном платье-блейзере с глубокой v-образной зоной декольте. Она тоже отказалась от бюстье. Ее ноги визуально удлинили длинные сапоги из черной матовой кожи на каблуках. В руках была бордовая сумочка.

А 29-летняя актриса Хлоя Грейс Морец показала на красной дорожке рельефный пресс. Для этого она остановила свой выбор на укороченном топе с бело-голубым воротником и замысловатыми многослойными текстурами. Также артистка надела черные брюки и ботинки на каблуке.

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