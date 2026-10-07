Квартиру Елены Блиновской на Цветном бульваре в Москве продадут за долги

Квартиру скандально известной блогерши Елены Блиновской на Цветном бульваре в центре Москвы продадут за долги, сообщает 112 .

Речь идет о квартире площадью 132 кв. м. Суд изъял элитную недвижимость и назначил начальную цену продажи в 68 365 600 рублей.

Блогершу задержали в апреле 2023 года. В марте прошлого года Савеловский суд Москвы вынес приговор блогерше: 4,5 года лишения свободы в колонии общего режима, штраф в размере 1 млн рублей и запрет на ведение бизнеса в течение 4 лет. Ее признали виновной в отмывании денег и незаконных финансовых операциях.

Суд отказал Блиновской в отсрочке оставшейся части срока, пока ее младшей дочери не исполнится 14 лет. «Королева марафонов» обжаловала решение суда.

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