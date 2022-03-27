РИАМО - 27 мар. В Домодедове возбуждено уголовное дело после травмирования подростка, на него в результате сильного порыва ветра упала остановка, сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Московской области.

Инцидент произошел 26 марта в селе Красный путь. Пострадавшего доставили в больницу.

Было возбуждено уголовное дело по факту выполнения работ, которые не отвечают требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, а также в результате которых пострадал ребенок (ч. 1 ст. 238 УК РФ).

Следователи и криминалисты осмотрели место происшествия. Специалисты изъяли крепления остановки и другие важные для дела предметы. Также в рамках расследования допросили свидетелей, запросили сведения об организации, установившей конструкцию, и о погодных условиях.

В рамках уголовного дела назначена судебная строительно-техническая экспертиза. Устанавливаются причины и обстоятельства данного инцидента.