РИАМО - 27 мар. В воскресенье вечером в трех столичных аэропортах отменили или задержали 88 прилетов и вылетов, следует из данных сервиса «Яндекс. Расписания».

Во Внукове 19 рейсов задержаны, 14 отменены. В аэропорту Домодедово задерживаются 11 рейсов, 18 отменили. В Шереметьеве 7 рейсов задержали, 19 отменили.

Информация о задержках и отменах рейсов поступает от авиакомпаний и обслуживающих аэропорты организаций. Задержкой считается отклонение рейса от расписания на 30 и более минут.

Ранее ряд западных стран закрыл свое небо для самолетов из РФ и прекратил авиасообщение из-за проведения спецоперации на Украине.