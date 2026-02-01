В Киеве 244 дома остаются без отопления после масштабной аварии
В столице Украины продолжаются работы по восстановлению теплоснабжения после серьезной аварии в энергосистеме, произошедшей 31 января, сообщил мэр города Виталий Кличко.
По состоянию на 2 февраля, без отопления остаются 244 многоквартирных дома.
Кличко напомнил, что в субботу из-за аварии без тепла остались 3419 домов.
Ранее Владимир Зеленский жестко раскритиковал работу городских властей Киева по ликвидации последствий крупной аварии в энергосистеме.
