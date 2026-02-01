В Киеве 244 дома остаются без отопления после масштабной аварии Политика сегодня в 21:51

В столице Украины продолжаются работы по восстановлению теплоснабжения после серьезной аварии в энергосистеме, произошедшей 31 января, сообщил мэр города Виталий Кличко.