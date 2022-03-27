РИАМО - 27 мар. Обложные снегопады, переходящие в дождь, ожидаются в Москве 28 марта. Всего за следующую неделю в городе может выпасть 20-25 мм, что составляет чуть более половины от месячной нормы, сообщается на сайте «Метеовести».

28 марта из-за снегопадов прогнозируется ухудшение видимости в утренние часы до 500–1000 м. За день выпадет 6-8 мм осадков. Температура будет от минус 2 до плюс 3 градусов.

В мегаполисе 29 марта может выпасть 3-4 мм осадков в разной фазе. Во второй половине недели также прогнозируется снег и мокрый снег. Особенно много осадков прогнозируется 1 апреля (3 мм) и 2 апреля (7-9 мм).

Теплая апрельская погода прогнозируется в городе не раньше второй недели следующего месяца.