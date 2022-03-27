РИАМО - 27 мар. В воскресенье умерла аниматор и педагог, работавшая на киностудии «Союзмультфильм», Виолетта Колесникова, сообщается на странице студии в соцсети «ВКонтакте».

В качестве аниматора Колесникова принимала участие в создании более чем 90 мультфильмов, среди которых «Винни-Пух», «Бременские музыканты», «Возвращение блудного попугая», «Тайна Третьей планеты».

Киностудия выразила глубочайшие соболезнования близким и родным мастера.

Виолетта Колесникова родилась 24 августа 1938 года. Является заслуженным художником РСФСР. Проработала на студии «Союзмультфильм» более 30 лет, была профессором ВГИКа.