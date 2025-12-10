Бойцы Казачьих бригад освободили Северск в ДНР

Бойцы из 6-й и 7-й Казачьих бригад рассказали: зашли в город одними из первых, успешно ликвидировали 81-ю отдельную аэромобильную бригаду ВСУ, сообщает ряд СМИ.

«Противник отступает из города на „более выгодные позиции“. ВСУ пытались закрепиться в частном секторе на окраине города, но не продержались там и недели», — говорится в сообщении.

Сейчас в границах Северска ведется работа по обезвреживанию заминированных помещений и зачистка подвалов от остатков противника — город на 99% находится под контролем российской армии.