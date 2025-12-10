Число рожденных детей от донора с мутацией гена, вызывающего рак, выросло до 197

В нескольких европейских странах 197 детей появились на свет благодаря одному донору спермы. Выяснилось, что мужчина является носителем опасной генетической аномалии в гене TP53, функция которого заключается в предотвращении образования раковых опухолей. Весной 2025 года сообщалось, что мужчина стал отцом 10 детей, но по уточненным данным, от него рождены почти 200 человек, сообщает РБК .

Согласно материалам расследования, которые распространили датские и шведские телерадиокомпании, проблему обнаружили лишь в 2023 году, хотя мужчина сдавал биоматериал на протяжении примерно 20 лет. К этому моменту он успел стать биологическим отцом минимум для 197 детей.

Часть рожденных детей получила от донора дефектный ген и столкнулась с онкологическими заболеваниями. Журналисты отмечают, что также зафиксированы случаи с летальным исходом среди заболевших.

Предварительно известно, что в копенгагенском Европейском банке спермы, который считается одним из крупнейших в мире, в 2005 году зарегистрировался новый донор. Молодому датчанину присвоили идентификационный номер 7069 и имя Кьельд. Тогда ни медики, ни сам студент не подозревали о генетических нарушениях.

Страшное открытие

Спустя время исследования показали тревожный результат: от 10 до 19 процентов половых клеток донора содержали дефект в гене TP53. Этот ген отвечает за блокировку развития раковых образований, поэтому его также называют антионкогеном. Специалисты отмечают, что повреждения именно этого гена встречаются примерно в половине всех злокачественных новообразований.

В 2023 году специалисты обнаружили опасную генетическую аномалию в биоматериалах донора по имени Кьельд, после чего его сперму немедленно изъяли из использования. Об этом свидетельствуют документы, которые изучило датское агентство по безопасности пациентов. До этого момента биологический материал мужчины применяли в медицинских целях на протяжении 16 лет — с 2006 по 2022 год. За это время его сперма поступила в 67 медицинских учреждений, расположенных в четырнадцати государствах.

Сам донор, предположительно, не испытывает проблем со здоровьем и является лишь переносчиком мутации. Однако для его биологических детей ситуация куда серьезнее. Унаследованный генетический дефектувеличивает вероятность развития раковых заболеваний в раннем возрасте. Речь идет о таких опасных диагнозах, как лейкемия, злокачественные новообразования головного мозга и онкология костей.

В каких странах родились дети от Кьедьд

Согласно данным датской радиостанции DR, потомство донора Кьельда появилось на свет в нескольких европейских странах, включая Данию, Испанию, Бельгию, Германию и Исландию. Биологический материал поставлялся также в Польшу, Албанию, Ирландию, Сербию и Косово, однако случаев успешной беременности там зафиксировано не было. Греческие власти отказались предоставлять подобные сведения, а от Грузии, Кипра, Северной Македонии и Венгрии информация пока не поступила.

Датское законодательство претерпело изменения в вопросах донорства: если в 2005 году допускалось рождение до 25 детей от одного донора, то с 2013 года действует новое правило — биологический материал одного человека может использоваться максимум в 12 семьях.

Однако общеевропейских норм в этой сфере по-прежнему не существует. Согласно информации датского радио DR, в Бельгии у 38 женщин появились на свет 53 ребенка от одного донора по имени Кьельд. При этом бельгийское законодательство разрешает использовать биоматериал одного донора максимум для шести женщин. European Sperm Bank проигнорировал запросы журналистов на комментарий.

Этот инцидент обсуждался в мае на ежегодном собрании Европейского общества генетики человека, проходившем в Милане. Медик Эдвиж Каспер заявила о необходимости введения в европейских странах лимитов на число детей, зачатых с помощью материала от одного донора. Она также отметила, что в настоящее время провести комплексное генетическое тестирование всех доноров невозможно.

