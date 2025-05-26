В Европе родились 67 детей от донора спермы с мутацией, вызывающей рак

В Европе у 10 детей, родившихся от донора спермы с редкой мутацией, выявили онкологические заболевания. Всего от этого донора появилось на свет как минимум 67 детей, сообщает РБК со ссылкой на The Guardian.

Правда о мутации вскрылась после того, как две семьи, где у детей выявили рак, обратились в клинику по лечению бесплодия. Оказалось, что онкология связана с генетикой.

Биоматериал эти семьи получили из Европейского банка спермы. Сперму донор сдавал в 2008 году, когда еще не было известно, что выявленный в сперматозоидах вариант гена TP53 мог быть связан с онкологией. Тогда полагали, что донор здоров.

Было проведено исследование, и ученые выяснили, что мутация приводит к синдрому Ли — Фраумени, наследственной предрасположенности к раку.

В Европейском банке спермы не раскрыли точное количество детей, родившихся от донора с мутацией. Но известно как минимум о 67 случаях появления малышей на свет. У 23 детей выявили данную мутацию гена, а еще у 10 нашли рак.

В связи с этим врач Эдвиж Каспер выступила с инициативой установить ограничения по количеству рождений детей от одного донора.

Ранее 41-летний певец Прохор Шаляпин заявил, что является донором биологического материала. Он отметил, что «технически» у него уже мог появиться ребенок.