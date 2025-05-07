Певец Прохор Шаляпин признал, что «технически» стал отцом

41-летний певец Прохор Шаляпин принял участие в шоу «50 хейтеров» Он поделился секретом о своей личной жизни, сообщает « Леди Mail ».

«Я, как донор биологического материала, отметился в одной клинике», — сказал артист.

В связи с этим Шаляпин биологически может являться отцом. Однако по документам детей у него нет.

Также музыкант признался, что он с одной барышней хотел завести детей. Но у нее не было возможности забеременеть из-за возраста.

Ранее шоумен и певец Прохор Шаляпин признался, что не раз встречался с инопланетянами и видел их. Однако вступить с ними в контакт ему всегда что-то мешало.