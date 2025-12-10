Гособвинение завершило представление доказательств по делу о теракте в «Крокусе»

Государственное обвинение завершило этап представления доказательств по делу о теракте, произошедшем в «Крокус сити холле» и повлекшем гибель 149 человек. По словам одного из адвокатов, участвующих в выездном заседании 2-го Западного окружного военного суда, допрос 19 обвиняемых запланирован на 15 декабря, сообщает ТАСС .

«В следующий понедельник, 15 декабря, суд планирует перейти к допросу 19 подсудимых», — сообщил источник агентству.

Он также отметил, что в среду сторона обвинения завершила представление доказательств в судебном процессе.

22 марта 2024 года Шамсидин Фаридуни, Далерджон Мирзоев, Мухаммадсобир Файзов и Саидакрами Муродали Рачабализода совершили теракт в концертном зале «Крокус сити холл» в подмосковном Красногорске. Они открыли огонь по посетителям из автоматического оружия и устроили поджог.

В результате происшествия погибли 149 человек, один человек числится пропавшим без вести. После совершения теракта исполнители предприняли попытку скрыться в направлении Украины, однако были задержаны в Брянской области и доставлены в Москву.

Впоследствии были установлены и задержаны лица, причастные к организации нападения на концертный зал. Расследование в отношении двух предполагаемых организаторов и четырех участников террористической группировки продолжается.

Судебное разбирательство по данному уголовному делу проводится в закрытом режиме, без доступа средств массовой информации и широкой публики, ввиду соображений безопасности всех участников процесса.

Военный корреспондент Александр Коц возмутился слишком мягким приговором Мансуру Точиеву, который является одним из фигурантом уголовного дела о теракте в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл». Злоумышленника приговорили лишь к 3 годам колонии, а также штрафу в размере 20 тысяч рублей.

