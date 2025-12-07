Военкор Коц возмутился мягким приговором задержанному по делу «Крокуса»

Военный корреспондент Александр Коц выразил возмущение слишком мягким приговором Мансуру Точиеву, который является одним из фигурантом уголовного дела о теракте в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл».

Он подчеркнул, что Назрановский районный суд Ингушетии признал Точиева виновным по ч. 1 ст. 222.1 УК РФ (незаконное хранение взрывного устройства) и приговорил его к 3 годам колонии, а также штрафу в размере 20 тыс. рублей.

Военкор напомнил, что Точиев помогал скрываться Батыру Кулаеву*, который был связан с поставкой оружия исполнителям теракта в «Крокусе». В ходе обысков дома у Точиева обнаружили оружие, гранату и другие боеприпасы.

«Фишка в том, что по части первой статьи 222.1 минимальный срок — 6 лет. Прокуратура резонно возмутилась и обжаловала мягкий приговор. И Верховный суд Ингушетии с барского плеча накинул еще два месяца», — написал Коц в своем Telegram-канале.

Коц выразил надежду на то, что такому приговору «есть логичное объяснение».

Теракт в «Крокусе» произошел 22 марта 2024 года. Четверо террористов ворвались туда перед концертом и стали хаотично расстреливать людей, а затем подожгли здание. Всего они убили 149 человек. Террористы пытались уехать на Украину, но силовики задержали их в Брянской области и доставили в Москву. Затем нашли и соучастников преступления.

*Признан в России террористом и экстремистом.

