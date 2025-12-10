Премьер Финляндии заявил о возможности создания ОЭЗ на границе с Россией

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо поддержал идею создания особой экономической зоны на границе с Россией. По его словам, стране надо быть готовой «попробовать что-то новое», сообщает РИА Новости со ссылкой на Yle.

Правительство Финляндии рассматривает возможность создания ОЭЗ в районе города Иматра. Власти считают, что это поможет улучшить экономическую ситуацию в данном регионе.

Однако Орпо отметил, что один только статус ОЭЗ не сможет ничего исправить — для этого нужны предложения по реальным стимулам и механизмам налогообложения. Он также подчеркнул, что знает о сложной ситуации в Южной Карелии и Иматре, которая сложилась там из-за закрытия границы.

Ранее профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен призвал срочно открыть границу с РФ ради спасения экономики. Он отметил, что из-за ухода русских туристов финский бизнес ждет коллапс.

Осенью 2023-го финское правительство начало постепенно закрывать границу с РФ под предлогом борьбы с миграционным кризисом. Весной прошлого года в Финляндии решили, что все пропускные пункты будут закрыты бессрочно, до особого уведомления.

