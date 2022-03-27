РИАМО - 27 мар. В Московской области крупнейшие энергосетевые компании перешли на работу в режиме повышенной готовности из-за сильного порывистого ветра, сообщает пресс-служба министерства энергетики региона.

Компания «Россети – Московский регион» подготовила 443 бригады (2291 человек) и 2093 единицы спецтехники. При необходимости энергетики будут задействованы в ликвидации последствий непогоды, а также при оперативном восстановлении электроснабжения.

Кроме того, 124 передвижные дизель-генераторные установки общей мощностью 37142 кВт готовы обеспечить резервное энергоснабжение социально значимых объектов, объектов жизнеобеспечения и населения Московской области.

В «Мособлэнерго» вывели на дежурство 275 бригад, 764 единицы спецтехники, включая 68 передвижных дизельных электростанций общей мощностью 14 МВт.

Жители региона могут сообщить об отключениях света и замеченных повреждениях энергообъектов в зоне обслуживания «Россети – Московский регион» по единому телефону: 8-800-220-0-220, в зоне обслуживания «Мособлэнерго» - по номеру: 8-495-99-500-99.

В Московском регионе на воскресенье объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности из-за сильного ветра. Его порывы ветра достигать 25 м/с.