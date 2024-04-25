Полковник Баранец: американская помощь Украине не сможет остановить конфликт

Президент США Джо Байден утвердил новый пакет военной помощи для Украины. Полковник в отставке и военный эксперт Виктор Баранец поделился своим мнением о новой поддержке ВСУ от Пентагона в беседе с журналистами издания «ФедералПресс» .

Эксперт утверждает, что свежий пакет военпомощи имеет ощутимое значение и даже может повлиять на ход спецоперации на Украине. Тем не менее, по словам Баранца, новый военный транш для украинцев не сможет полностью остановить СВО.

«Американцы могут завалить Зеленского новейшим военным вооружением, но все будет зависеть от того, в чьих руках оно окажется и насколько профессионально будет использоваться», — отметил Баранец.

Отставной полковник также предостерег Киев от преклонения перед огромными суммами денег и количеством американского вооружения. Баранец подчеркнул, что основная проблема заключается в недостатке профессиональных военных в ВСУ, поскольку российская армия с каждым годом уменьшает численность вражеской армии.

Вместе с тем офицер в отставке обратил внимание, что в случае, если Украина сможет сосредоточить большое количество танков, артиллерии, РСЗО и противотанковых средств в одном районе, то это может создать серьезную военную группировку.